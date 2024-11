Caça da FAB cai durante exercício militar na região metropolitana de Natal (RN)

Um caça da FAB caiu durante um treinamento militar em Parnamirim, região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. O piloto conseguiu se ejetar pouco antes da aeronave cair e explodir em uma área de mata. Os moradores registraram o momento em que o caça modelo "F-5M" sobrevoou a região pouco antes do acidente. O piloto fez uma manobra para queimar todo o combustível antes de ejetar, o que faz parte do procedimento em momentos críticos em que a queda é inevitável. Os bombeiros foram chamados para controlar as chamas e ninguém ficou ferido, além do piloto que foi socorrido, mas não teve o estado de saúde divulgado.