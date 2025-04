Caminhão bate em casa após perder o freio em Barueri (SP)

Em Barueri, na Grande São Paulo, um caminhão bateu em uma casa depois de perder o freio. Pai, mãe e filha estavam na casa no momento do acidente, que aconteceu na noite desta segunda-feira (31). Ninguém ficou ferido. Testemunhas contaram que o caminhão estava estacionado, sem o motorista, quando o freio se soltou. O dono do veículo foi ouvido e liberado. Apenas na manhã desta terça-feira (1) é que as equipes conseguiram remover o caminhão do local. Foram 12 horas de trabalho. O caminhão prestava serviços em uma obra. A empresa responsável disse que vai arcar com os reparos na casa, que ficou parcialmente destruída e havia acabado de passar por uma reforma.



