Carlo Ancelotti é apresentado no Rio de Janeiro e faz primeira convocação como técnico do Brasil

O novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, foi apresentado oficialmente pela CBF na tarde desta segunda-feira (26). Na ocasião, ele também divulgou sua primeira lista de convocados. A maior parte dos nomes é formada por jogadores que atuam na Europa, como Vinicius Júnior, do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona. Uma das novidades é o goleiro Hugo Souza, do Corinthians. Uma ausência notável é a de Neymar, que passou algumas semanas lesionado e voltou a jogar há dois jogos pelo Santos.



