Carro de goleiro do Flamengo é atingido por tiros no Rio

Jogadores do Flamengo foram alvo de uma tentativa de assalto em uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Criminosos armados fizeram um arrastão e abordaram o comboio com os jogadores na linha amarela, na zona oeste da cidade. O carro do goleiro argentino Rossi, foi atingido por quatro tiros, mas como o veículo é blindado ele não ficou ferido.



