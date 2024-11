Casal de idosos é encontrado morto dentro de casa com sinais de violência no Rio

A polícia investiga a morte de um casal de idosos, encontrados dentro de casa por uma sobrinha na Ilha do Governados, no Rio de Janeiro. Selma Muniz Santos, de 66 anos e Antônio Sidney Rocha Santos, de 68 anos, eram moradores antigos do bairro e o imóvel não aparentava ter sinais de arrombamento. Selma foi encontrada amarrada em cima de uma cama e muito machucada, já Antônio estava em outro cômodo, com ferimentos na cabeça. Uma faca e um pedaço de madeira que podem ter sido usados pelo assassino foram apreendidos. A polícia busca por imagens que ajudem a identificar o suspeito e esclarecer a motivação do crime.