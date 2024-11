Caso Gritzbach: Polícia oferece recompensa por informações que levem à prisão de suspeito

A polícia tenta encontrar o homem que teria informado aos atiradores sobre a chegada do empresário Vinicius Gritzbach ao Aeroporto Internacional de São Paulo. Uma recompensa de até 50 mil reais está sendo oferecida por informações que levem à prisão do informante. Câmeras de monitoramento flagraram o suspeito no dia do crime. Kauê do Amaral Coelho teve a prisão temporária decretada pela justiça. A polícia também cumpre dois mandados de busca em endereços ligados ao suspeito, mas ele ainda não foi encontrado. Kauê é apontado como o informante que avisou aos criminosos sobre a chegada do empresário ao aeroporto.