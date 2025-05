Cerca de quatro milhões de veículos devem circular pelas rodovias paulistas neste feriado

Em São Paulo, cerca de quatro milhões de veículos devem passar pelas rodovias que ligam a capital paulista ao litoral e o interior do estado. A previsão da agência de transporte do estado, a Artesp, é de que três milhões e novecentos mil veículos passem pelas rodovias de São Paulo. Nesta quinta-feira (01), o movimento deve ser maior entre as primeiras horas do dia e à tarde.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!