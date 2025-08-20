Chuvas torrenciais causam destruição no Paquistão

A temporada de monções, marcada por chuvas torrenciais e enchentes, continua causando destruição no Paquistão. Pelo menos sete pessoas morreram nas enchentes que atingiram Karachi na terça-feira (19). O governo decretou feriado na cidade, que é a maior do país, com mais de 20 milhões de habitantes, diante da previsão de mais chuvas nesta quarta-feira (20). As monções têm provocado graves transtornos no Paquistão. No norte, mais de 370 mortes foram confirmadas desde as inundações da última sexta-feira (15). Em todo o país, cerca de 700 pessoas morreram desde junho, quando começou a temporada de chuvas torrenciais.



