Cinco pessoas são presas por roubo a casa de câmbio em Suzano (SP)

Cinco pessoas envolvidas em um roubo a uma casa de câmbio, na região metropolitana de São Paulo, foram presas. O prejuízo foi de mais de R$ 300 mil. Entre os suspeitos está um casal que participou ativamente do assalto, que aconteceu em Suzano (SP). Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver quando um dos suspeitos desce de um carro e, logo depois, entra no local. Ele permanece por 50 minutos, tempo em que obriga a funcionária a entregar cédulas de dólares e fazer transferências bancárias. O criminoso usou fotos da filha dela para ameaçá-la e levar o dinheiro. Na sequência, ele entra no carro e foge. Todos os presos vão responder por roubo e associação criminosa.



