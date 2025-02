Cinco suspeitos são mortos em confronto com a polícia em duas operações na Bahia

Na Bahia, cinco suspeitos foram mortos em confronto com a polícia em duas operações em Salvador e no interior do estado. A ação tem o objetivo de combater crimes como homicídios, tráfico de drogas e roubo de veículos. Nove pessoas foram presas. Um relatório anual divulgado pelo Instituto Fogo Cruzado revelou que, em 2024, foram registrados mais de 1.700 tiroteios na região metropolitana de Salvador.



