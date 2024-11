Com novas previsões de chuva forte, quase 40 mil imóveis seguem sem luz em SP

Quase 40 mil imóveis seguem sem energia elétrica após uma forte chuva atingir São Paulo, na última quarta (23). A partir desta quinta (24), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou alerta para tempestades em outras regiões do país. Um ciclone extratropical chegou ao sul do país e avança para a região Sudeste. Ventos de 100 km/h já foram registrados no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, a Defesa Civil de São Paulo montou mais uma vez um gabinete de crise, que deve atuar em conjunto com órgãos do governo e as distribuidoras de energia.