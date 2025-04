Confira a previsão do tempo para o feriado em várias regiões do Brasil

Neste feriado, uma frente fria chega ao Brasil, causando instabilidade climática. No Rio de Janeiro , a temperatura atual é de 21 graus e pode atingir até 30 graus durante o dia. Há previsão de chuva à tarde na cidade e em outras regiões como Mato Grosso do Sul, litoral de São Paulo e Minas Gerais. Não há expectativa de temporais significativos, embora algumas áreas possam registrar um volume maior de chuva.



