Conselho Federal de Medicina atualiza regras para realização de cirurgias bariátricas

O Conselho Federal de Medicina atualizou as regras para realização de cirurgias bariátricas no país. Entre as mudanças, está a permissão do procedimento em pessoas com o Índice de Massa Corporal, o IMC, entre 30 e 35, caso tenham diabetes tipo 2, doença vascular grave ou doença renal, por exemplo. Antes, o IMC deveria ser acima de 40.



