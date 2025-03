Copa do Brasil: Atlético Mineiro goleia Manaus e fecha placar em 4 a 1

Na Copa do Brasil, o Fluminense venceu o Caxias por 2 a 1 e avançou de fase. O Vasco também passou ao fazer 3 a 0 no Nova Iguaçu. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro goleou o Manaus por 4 a 1, com gols de Alisson, Cuello, Rony e Deyverson. Quem descontou foi Renanzinho, ao chutar bonito de fora da área. A partida terminou com o Galo classificado para a terceira fase do campeonato.



