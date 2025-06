Copom se reúne a partir desta terça (17) e deve manter taxa de juros em 14,75%

Começa nesta terça-feira (17) a reunião do Comitê de Política Monetária Banco Central que definirá a taxa básica de juros por 45 dias. O Boletim Focus indica que a Selic deve permanecer em 14,75% até o final do ano. O índice teve alta nas últimas seis reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom). A reunião termina na quarta com a divulgação da decisão sobre a manutenção da taxa.



