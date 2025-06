Corpo de empresário desaparecido é encontrado no Autódromo de Interlagos, na zona sul de SP

O corpo do empresário Adalberto Júnior, desaparecido desde a última sexta-feira (30), foi encontrado nesta terça-feira (3) no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Ele foi localizado pela polícia em uma área do autódromo que está em obras, dentro de um buraco com cerca de dois metros de profundidade e quarenta centímetros de largura. Adalberto havia ido a Interlagos para participar de um evento de motociclismo. No local, encontrou-se com um amigo que, segundo as investigações, foi a última pessoa a vê-lo com vida. O carro do empresário foi encontrado estacionado no mesmo lugar onde ele o deixou ao chegar ao evento. O caso, que inicialmente foi registrado como desaparecimento, agora será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



