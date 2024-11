Corpo de paraquedista que morreu enquanto saltava no interior de SP será velado e cremado terça (29)

O corpo da paraquedista que morreu enquanto saltava, no município de Boituva, interior de São Paulo, será velado e cremado na terça-feira (29). A chilena Carolina Muñoz Kennedy, de 40 anos, morava no Brasil havia mais de cinco anos e saltava de paraquedas desde 2013. Um vídeo mostra o momento da queda. O equipamento principal não abriu e a paraquedista começou a girar no ar e a perder altura. O paraquedas reserva chegou a ser acionado, mas também falhou. A vítima foi levada para o hospital, mas não resistiu. O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado e o equipamento foi apreendido e passará por perícia.