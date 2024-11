Corpos das nove vítimas de acidente de remo devem chegar ao RS nesta segunda (22)

Um avião da FAB decolou nesta terça (22), com destino a Pelotas, no Rio Grande do Sul, levando os corpos das nove vítimas do acidente com uma equipe de remo no Paraná. Um velório coletivo será realizado na cidade. As vítimas vinham de São Paulo, quando foram atingidas por um caminhão contêiner. Sete atletas, o coordenador da equipe e o motorista da van morreram. Em depoimento, o motorista do caminhão informou que uma falha mecânica impediu que ele reduzisse as marchas. A polícia ainda investiga as causas do acidente.