Corregedoria da polícia de SP indicia 17 envolvidos na execução do empresário Vinícius Gritzbach

A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo concluiu o inquérito que investigava a participação de policiais na escolta ilegal e na execução do delator do PCC, Vinicius Gritzbach. Ao todo, 17 policiais foram indiciados. Todos teriam participado diretamente do assassinato em novembro de 2024. Vinicius Gritzbach foi executado com tiros de fuzil ao chegar de uma viagem no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Durante a ação, um motorista de aplicativo foi atingido por uma bala perdida e também morreu.



