CPMI ouve nesta quinta (28) primeiros depoimentos sobre descontos irregulares do INSS
Comissão recebe delegado da polícia federal e defensora púvblica
A CPMI criada para investigar os descontos indevidos de beneficiários do INSS colhe nesta quinta-feira (28) os primeiros depoimentos.
Serão ouvidos o delegado da Polícia Federal responsável pela operação que tornou o caso público, Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi, e a defensora pública Patrícia Bettin Chaves, conhecida por sua atuação contra esses desvios.
