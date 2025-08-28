Logo R7.com
CPMI ouve nesta quinta (28) primeiros depoimentos sobre descontos irregulares do INSS

Comissão recebe delegado da polícia federal e defensora púvblica

Boletim JR 24H|Do R7

A CPMI criada para investigar os descontos indevidos de beneficiários do INSS colhe nesta quinta-feira (28) os primeiros depoimentos.

Serão ouvidos o delegado da Polícia Federal responsável pela operação que tornou o caso público, Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi, e a defensora pública Patrícia Bettin Chaves, conhecida por sua atuação contra esses desvios.

