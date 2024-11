Homens usando uniformes da Polícia Federal invadiram uma mansão, no bairro do Morumbi, área nobre da capital paulista, e roubaram o local, nesta sexta (22). Pelos menos três criminosos participaram da ação. A mansão pertence à família do ex- governador de São Paulo, Paulo Maluf. O filho dele, Otávio Maluf, seria um dos moradores.