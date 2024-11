Cruzeirense morto em emboscada será enterrado nesta terça (29) em Minas Gerais

O corpo do torcedor do Cruzeiro morto em uma emboscada feita por torcedores do Palmeiras no fim de semana, em São Paulo, será enterrado nesta terça-feira (29) na cidade mineira de Sete Lagoas. Três cruzeirenses seguem internados, e é grave o estado de saúde de um dos torcedores. Segundo a família, a vítima de mais essa barbárie está com a cabeça inchada e com queimaduras por todo o corpo. A polícia de São Paulo não confirma oficialmente o número de torcedores palmeirenses que já foram identificados.