Cruzeiro vence Bahia e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro

No encerramento da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro derrotou o Bahia por 3 a 0 no Mineirão. O atacante Kaio Jorge marcou dois gols. Com este resultado, o Cruzeiro subiu para o sexto lugar na tabela, enquanto o Bahia, que ainda não venceu, permanece na zona de rebaixamento.



