Defesa Civil alerta para primeira onda de frio de 2025 em São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo alerta para a primeira onda de frio do ano no estado. As temperaturas na capital paulista podem atingir 11}C no fim da noite e 8ºC de madrugada. Para apoiar a população vulnerável, a prefeitura organizará tendas das 18h à meia-noite, com distribuição de alimentos quentes e cobertores. Além disso, o governo estadual oferecerá um abrigo na estação Dom Pedro II do metrô.



