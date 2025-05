Desmatamento no Brasil cai mais de 32% em 2024

O Relatório Anual da Rede MapBiomas mostra uma redução no desmatamento no Brasil no ano passado. O desmatamento caiu 32% em 2024 na comparação com 2023. Em cinco dos seis biomas houve uma redução da área desmatada. A exceção foi na Mata Atlântica que manteve o índice praticamente estável, o pantanal apresentou a maior redução proporcional. Já o cerrado foi o bioma que teve a maior área devastada pelo segundo ano consecutivo. De acordo com o relatório, ações de fiscalização dos estados e do governo federal ajudaram a reduzir o desmatamento.



