Dois funcionários da embaixada de Israel morrem baleados nos EUA

Dois funcionários da Embaixada de Israel nos Estados Unidos foram mortos do lado de fora do Museu Judaico, na capital norte-americana Washington, na noite de quarta-feira (21). O ataque terrorista aconteceu a cerca de dois quilômetros da Casa Branca. Um suspeito foi preso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, atribuíram os assassinatos ao antisemitismo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!