Dois jovens são apreendidos após novos ataques a ônibus em São Paulo

Os ataques a ônibus continuam em São Paulo: já são 570 veículos depredados só na capital paulista. Os casos mais recentes ocorreram na noite da última segunda-feira (28), na zona sul da cidade. Segundo a Polícia Militar, seis adolescentes atiraram pedras em um ônibus na avenida Interlagos. Dois deles foram apreendidos, e os demais conseguiram escapar. Nenhum passageiro ficou ferido, mas o vidro foi estourado e o ônibus precisou ser retirado de circulação. No bairro do Ipiranga, também na zona sul, houve outro ataque: o motorista informou à polícia que um homem jogou uma pedra e fugiu. O veículo estava vazio, e ninguém se machucou. Desde a semana passada, cerca de 200 agentes da Guarda Civil Metropolitana passaram a acompanhar os percursos dentro dos ônibus.



