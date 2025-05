Dois suspeitos morrem baleados após tentativa de assalto na zona sul de São Paulo

Dois suspeitos morreram baleados após uma tentativa de assalto na zona sul de São Paulo. A vítima reagiu. O homem, de 51 anos é colecionador de armas, o cachado CAC. Ele foi abordado pelos dois assaltantes em uma moto. Um deles pegou os celulares do filho dele. O colecionador reagiu e atirou em direção aos dois criminosos, que foram atingidos e morreram no local. De acordo com informações da polícia, os criminosos eram investigados pelo assassinato de um delegado no início do ano.



