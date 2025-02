Drogas e celulares são apreendidos em presídios do Rio de Janeiro

A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro faz uma operação para combater a atuação de facções criminosas dentro das cadeias do estado. A ação acontece em três unidades do complexo penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio. Durante a varredura nas dependências foram encontrados celulares escondidos no banheiro das celas, buracos no chão e no teto. Os agentes também apreenderam drogas. A ação começou na última sexta-feira (14), quando mais de 60 aparelhos foram recuperados. O objetivo é desarticular a rede de comunicação desses criminosos. Um bloqueador de sinal de telefonia também foi instalado e o equipamento foi cedido temporariamente pela Secretaria Nacional de Políticas Penais. Até o fim do mês, o governo do estado deve abrir licitação para a compra de um bloqueador definitivo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!