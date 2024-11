Eleitores vão às urnas escolher o próximo presidente dos Estados Unidos

Milhões de pessoas vão às urnas nesta terça (5) para eleger o próximo presidente dos Estados Unidos. Em Washington, capital americana, a segurança foi reforçada. Foram instaladas grades de proteção em torno da Casa Branca e do Congresso. Diversos comerciantes optaram por fechar as lojas com tábuas. A Guarda Nacional também está de prontidão para possíveis tumultos. Antes mesmo de começar as eleições, 78 milhões de pessoas já votaram pelo correio em 47 estados e no distrito de Columbia.