Em 2023, Brasil atingiu menor nível de pobreza e extrema pobreza, diz IBGE

No ano passado, o Brasil alcançou os menores níveis de pobreza e pobreza extrema, segundo uma pesquisa do IBGE. O levantamento revelou que, entre 2023 e 2024, 8,7 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza. No mesmo período, 3,1 milhões de pessoas deixaram a extrema pobreza, condição que ainda afeta 9,5 milhões de brasileiros. As regiões Norte e Nordeste são as com o maior número de pessoas pobres e extremamente pobres. Quando observados gênero e cor, mulheres e pessoas pretas e pardas são as mais afetadas. Os pesquisadores dizem que a queda é resultado, principalmente, do dinamismo no mercado de trabalho e do aumento na cobertura de benefícios sociais.