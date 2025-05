Número de jovens aprendizes trabalhando bate recorde

Mais de 640 mil jovens entre 14 e 24 anos estão inseridos no mercado de trabalho, conforme dados do Novo Caged de março, divulgado pelo Ministério do Trabalho. O crescimento foi de 10,28% em relação ao ano anterior, com o setor de serviços liderando as contratações. Mais de 53% dos jovens aprendizes são mulheres e quase 48% têm até 17 anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!