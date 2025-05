O setor de serviços registrou um crescimento de 0,3% em março na comparação com fevereiro. No segundo mês do ano, o aumento foi de 0,9%. Entre janeiro e março, o volume totalizou um aumento de 2,4%. No acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento foi de 3%, conforme dados divulgados pelo IBGE.



