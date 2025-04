Em meio a denúncias de fraude do INSS, Carlos Lupi vai a audiência na Câmara

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, participa hoje de uma audiência na Câmara dos Deputados, marcada antes das investigações sobre fraudes no INSS. Ele será questionado principalmente por deputados de oposição. Até segunda-feira, 150 parlamentares haviam assinado o requerimento para a criação de uma CPI sobre o tema, sendo necessárias 171 assinaturas. As investigações revelam que mais de R$ 6 bilhões de foram descontados das contas de aposentados e pensionistas sem autorização. A audiência começa às14h.



