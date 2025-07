O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, virou réu na Justiça do Distrito Federal. Ele e o irmão, Wander Pinto Júnior, vão responder por fraude em apostas esportivas. A denúncia foi recebida com base na Lei Geral do Esporte.



