Embaixada francesa deve mediar retratação do Carrefour após ataques à carne brasileira

O governo federal cobra uma retratação formal do Carrefour sobre as declarações do CEO da empresa que pede veto à compra de carne produzida pelos países do Mercosul. A repercussão chegou até ao presidente da Câmara dos Deputados. Arthur Lira criticou a medida anunciada pela rede de supermercados francesa de suspender a compra de carne de países do Mercosul, que chamou de "protecionismo exagerado". O ministro da agricultura Carlos Fávaro voltou a falar com o jornalismo da RECORD sobre o assunto e disse que a embaixada francesa vai mediar a retratação por parte da empresa.