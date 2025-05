Embaixadas israelenses reforçam segurança após ataque que deixou dois mortos em Washington, nos EUA

Embaixadas israelenses em todo o mundo reforçaram a segurança depois do ataque que deixou dois mortos em Washington, capital americana. Para a polícia, Elias Rodriguez, de 30 anos, agiu sozinho. Ao ser preso, ele gritou: “Palestina livre”. Yaron Lischinsky e Sarah Milgrim foram mortos a tiros quando saiam de um evento no Museu Judaico de Washington. Os dois eram funcionários da embaixada de Israel nos Estados Unidos e iriam ficar noivos. O presidente americano Donald Trump disse que está triste e indignado. O ministro das Relações Exteriores de Israel culpou autoridades europeias por incentivar o antissemitismo.



