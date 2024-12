Emily e Rebecca: Defensoria Pública do RJ pede reabertura de inquérito após perícia feita em 3D

A Defensória Pública do Rio de Janeiro pediu a reabertura do inquérito que apura a morte de duas crianças, após uma perícia 3D. As primas Emily Victória dos Santos, de 4 anos, e Rebecca Rodrigues dos Santos, de 7 anos, foram mortas há quatro anos, enquanto brincavam na frente de casa. Porém, por meio de uma análise detalhada de imagens de satélite e do posicionamento das vítimas, novas provas reforçaram a hipótese de que o projétil que atingiu as crianças possa ter partido de uma viatura policial.