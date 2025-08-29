Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Empresários são presos por planejar morte de promotor de Justiça

Os suspeitos Maurício Silveira Zambaldi e José Ricardo Ramos são empresários dos setores de comércio de veículos e transporte

Boletim JR 24H|Do R7

Dois empresários foram presos por suspeita de planejar o assassinato de um promotor de Justiça. Eles teriam ligação com o PCC. Segundo a polícia, a dupla estava planejando a morte do promotor Amauri Silveira Filho, do Ministério Público de Campinas (SP), para acabar com investigações relacionadas à maior facção do país. Os crimes incluem tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa armada.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasil
  • Crimes
  • Facção criminosa
  • Justiça
  • Morte
  • PCC (Primeiro Comando da Capital)
  • Polícia
  • São Paulo (Estado)
  • Tráfico de drogas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.