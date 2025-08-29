Empresários são presos por planejar morte de promotor de Justiça

Dois empresários foram presos por suspeita de planejar o assassinato de um promotor de Justiça. Eles teriam ligação com o PCC. Segundo a polícia, a dupla estava planejando a morte do promotor Amauri Silveira Filho, do Ministério Público de Campinas (SP), para acabar com investigações relacionadas à maior facção do país. Os crimes incluem tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa armada.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!