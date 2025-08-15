Enchente deixa mortos e feridos na Índia

Na Índia, mais de 100 pessoas morreram e 200 estão desaparecidas depois que fortes chuvas atingiram o país. As imagens mostram o momento em que uma enxurrada de água e lama invade um vilarejo na região da Caxemira, no norte do país. Estradas viraram rios, prédios ficaram destruídos e veículos foram arrastados. Equipes de resgate, incluindo militares e policiais, trabalham para localizar os desaparecidos.



