Encontro na sede da RECORD em São Paulo debate inteligência artificial

A inteligência artificial foi um dos temas do encontro promovido pela Associação Brasileira de Anunciantes, que, pelo segundo ano seguido, aconteceu na sede da RECORD em São Paulo. O evento colocou em pauta como as marcas podem equilibrar inovação tecnológica, responsabilidade social e proteção de suas reputações no contexto digital. A Associação Brasileira de Anunciantes reúne 1.400 marcas nacionais e globais, empresas que, assim como outras milhares ao redor do mundo, tiveram de se adaptar às estratégias de marketing para o mercado publicitário na era da inteligência artificial.