Engavetamentos deixam oito feridos em dois estados

Em dois estados brasileiros bem distantes um do outro, foram registrados engavetamentos. Um acidente na BR135 em São Luís, no Maranhão, uma carreta colidiu e arrastou pelo menos 11 carros, deixando seis pessoas feridas, sendo três delas em estado grave. Em outro incidente registrado em Araquari, Santa Catarina, um caminhão colidiu com um carro na traseira de um ônibus escolar. Uma pessoa ficou gravemente ferida e outra teve lesões leves.