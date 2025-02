Equipes de busca encontraram o avião de pequeno porte que desapareceu no Alasca com dez pessoas a bordo. A aeronave foi localizada a pouco mais de 50 quilômetros da costa, no congelado mar de Bering. Segundo as autoridades norte-americanas, niguém sobreviveu. Três corpos foram retirados de dentro do avião, mas os demais ainda estão inacessíveis.