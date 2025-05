Especialista explica o que está por trás do novo recorde na Bolsa de Valores

Mesmo com uma alta modesta, a Bolsa de Valores bateu os 140 mil pontos pela primeira vez e registrou o quarto recorde em menos de duas semanas. O Ibovespa subiu 0,34%, aos 140.109 pontos. O mercado financeiro comemorou o desempenho. O Jornal da Record conversou com um especialista, que explicou o que influenciou o resultado positivo desta terça (20).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!