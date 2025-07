Estado de São Paulo registra aumento de 90% nos casos de hepatite A

O estado de São Paulo registrou um aumento de 90% nos casos de hepatite A, neste ano e para monitorar a doença, o governo do estado lançou um painel na internet. A ferramenta digital permite o acompanhamento em tempo real do número de casos e da taxa de incidência por 100 mil habitantes. A medida é uma das ações da campanha "Julho Amarelo" que reforça a importância da prevenção e controle das hepatites virais.



