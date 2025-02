Estudantes têm até esta terça (28) para tentar um bolsa em universidades privadas pelo Prouni

Esta terça-feira (28) é o último dia para se inscrever no ProUni, o programa Universidade para Todos. Este ano, são oferecidas mais de 338 mil bolsas em mais de 400 cursos, distribuídos por cerca de mil instituições de ensino superior. Entre os cursos com mais vagas estão administração, pedagogia, direito, ciências contábeis e educação física. As bolsas podem ser integrais, cobrindo 100% da mensalidade, ou parciais, com financiamento de 50%.