EUA investigam assassinato de dois funcionários da embaixada de Israel

Os Estados Unidos investigam o assassinato de dois funcionários da embaixada de Israel como terrorismo e crime de ódio. A Federação Israelita do estado de São Paulo se manifestou. O presidente da federação, Marcos Knobel alertou para globalização do termo "intifada". A palavra intifada significa "levante" em árabe. Foi usada para nomear as duas guerras palestinas contra Israel: a primeira, entre 1987 e 1993 e a segunda, entre 2000 e 2005. Desde a invasão terrorista do Hamas, em outubro de 2023, o termo voltou a circular nas redes sociais.



