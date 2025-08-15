EUA: mulher e filha de Alexandre Padilha têm visto cancelado

Os Estados Unidos cancelaram o visto da mulher e da filha de Alexandre Padilha, ministro da Saúde. A medida foi adotada depois que Donald Trump criticou o programa ‘Mais Médicos’ e aplicou diversas sanções a outros membros do ministério. Padilha não foi afetado pela decisão porque o seu visto americano está vencido desde 2024.



