EUA: mulher e filha de Alexandre Padilha têm visto cancelado

Medida foi adotada depois que Trump criticou o programa ‘Mais Médicos’

Boletim JR 24H|Do R7

Os Estados Unidos cancelaram o visto da mulher e da filha de Alexandre Padilha, ministro da Saúde. A medida foi adotada depois que Donald Trump criticou o programa ‘Mais Médicos’ e aplicou diversas sanções a outros membros do ministério. Padilha não foi afetado pela decisão porque o seu visto americano está vencido desde 2024.

