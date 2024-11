Ex-jogador de futebol e ídolo do Palmeiras, Valdívia é preso no Chile por crime sexual

O ex-jogador de futebol e ídolo do Palmeiras, Jorge Valdívia, foi preso no Chile por crime sexual. De acordo com a mídia local, a vítima seria uma tatuadora, que no último domingo (20) se encontrou com Valdivia em um restaurante. Os dois teriam bebido e a mulher não se lembra o que aconteceu depois. Na manhã seguinte, ela acordou em seu apartamento confusa e com dores na região íntima. Em um comunicado, o ex-atleta declarou que manteve uma relação consensual com uma mulher adulta, mas que não cometeu qualquer crime.