Prazo para vagas remanescentes do Fies termina nesta segunda (7)

As instituições privadas de ensino superior têm até o fim desta segunda (7) para manifestar interesse em oferecer vagas remanescentes do Fies, o Fundo de Financiamento Estudantil. O Ministério da Educação vai divulgar em breve o edital para que os estudantes concorram às vagas. Até agora, mais de 67 mil vagas de graduação foram oferecidas pelo Fies em 2025.



